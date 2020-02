To personer siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Oslo

innenriks

De to ble pågrepet i Oslo i løpet av natten, opplyser fungerende krimvaktleder Stian Holm i Oslo til NTB.

Politiet opplyste like før midnatt natt til søndag at en mann var blitt fraktet fra Linderud T-banestasjon til Ullevål sykehus med stikkskader i ansiktet og i lysken. De trodde ikke at stasjonen var åstedet for hendelsen, men sperret av området blant annet for å vaske vekk blodsøl.

Den skadde mannen er tidlig i 20-årene, og han betegnes som alvorlig skadd.

– Hendelsesforløpet og relasjonene i saken skal avklares av den videre etterforskningen, sier krimvaktlederen.

Operasjonsleder Per-Ivar Iversen opplyste natt til søndag at et videoopptak viser at den skadde mannen kom ned på stasjonen klokka 23.14.

– Derfra ringer han etter hjelp fra ambulanse. Politiet ble varslet klokka 23.24, sa operasjonslederen.

Ifølge VG ber politiet personer som har vært i området og kan ha opplysninger, om å ta kontakt med dem på telefonnummer 22 66 99 66.

