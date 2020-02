Eksperter fra norske myndigheter samles for å vurdere virustrusselen

innenriks

Eksperter fra Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket, Helsedirektoratet, Forsvaret og politiet vil være til stede på møtet. Her skal de gjøre en felles gjennomgang av trusselen viruset utgjør, skriver TV 2.

Hovedformålet med møtet er å koordinere beredskapen for å begrense smitten i Norge.

Så langt er ingen bekreftet smittet av Wuhan-viruset i Norge, men helsemyndighetene har sagt at de venter at det vil forekomme smittetilfeller også her til lands.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket sier at smittefrykten kan være overdrevet.

– Det ser jo nå ut som at det er en mindre alvorlig sykdom enn det vi trodde i utgangspunktet. Det ser ut som at rundt to prosent som smittes dør, og det bør vi kunne takle, sier Madsen.

