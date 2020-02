Feil melding om person i vannet ved Pirterminalen i Trondheim

innenriks

Politiet fikk meldingen klokka 22.51 om at en person tok av seg klærne og hoppet ut i vannet ved Pirterminalen, og de varslet Hovedredningssentralen. Klokka 23.35 varsler politiet at brannvesen og dykkere har avsluttet søket ved Pirterminalen i Trondheim, og konkludert med at ingen har hoppet uti der likevel.

– Det er kuldegrader i Trøndelag nå, og med den temperaturen det er i området her, tåler man ikke mange minuttene i vannet, så vi tar slike varsler alvorlig, sier operasjonsleder Wenche Johnsen ved Trøndelag politidistrikt til NTB.

