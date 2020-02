Kraftig prishopp for Obos-boliger i Oslo

innenriks

Etter et overraskende prisfall 5,6 prosent i desember, har prisene for brukte Obos-boliger i Oslo-området gjort et kraftig hopp. Prisene er nå 5,9 prosent høyere enn i januar i fjor.

– Vi tror året vil ende med en prisoppgang på rundt fem prosent i Oslo i 2020, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

I januar var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for Obos-boliger i hovedstadsområdet 65.259 kroner.

Korreksjon

Januar er vanligvis en sterk måned i boligmarkedet, men man må tilbake til starten av 2011 for å finne en prisvekst i nærheten av veksten i årets første måned. Den gang økte prisene med 6,8 prosent. I snitt har Obos-prisene i Oslo økt med 3 prosent i januar i perioden 2004 til 2019.

Sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos mener den uvanlig sterke veksten i januar i år, er en korreksjon etter det kraftige prisfallet på slutten av fjoråret.

– Vi tror at prisene nå er tilbake på et mer riktig nivå, sier Monsvold.

Hun mener utsikter til god lønnsvekst og uendret rente er faktorer som trekker prisene opp.

Få nye boliger

Sjeføkonomen ser med bekymring på at det ser ut til å bli bygget for få boliger i Oslo de neste årene.

Ifølge Statistisk sentralbyrå ble det i fjor gitt 2659 igangsettingstillatelser i Oslo, en nedgang på 18 prosent sammenlignet med 2018.

– Dette taler for at prisveksten i Oslo blir høyere enn i landet ellers. Vi blir derfor ikke overrasket om prisveksten i Oslo blir på over fem prosent, sier Monsvold.

