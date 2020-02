Ni omkom i januar-trafikken

innenriks

Blant de omkomne var to fotgjengere og sju bilførere. Åtte var gutter eller menn, mens én kvinne mistet livet.

Trygg Trafikk opplyser at vi må tilbake til 2016 for å finne en dårligere start på året.

– Spesielt tragisk er det at vi har mistet et lite barn og flere ungdommer. Våre tanker går til alle de som sitter igjen med uendelig mye smerte og sorg over å ha mistet den kjæreste de hadde, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Tunge kjøretøy var involvert i fem av dødsulykkene.

– Vi registrerer fortsatt en økning i dødsulykker hvor tunge kjøretøy er involvert. Vi har også sett over tid at det er langt flere tilfeller av dette i vinterperioden sammenlignet med resten av året, sier Johansen.

