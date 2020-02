Nordmenn bekymrer seg for cyberangrep

innenriks

39 prosent av nordmenn er svært bekymret for at cyberangrep skal slå ut viktige styringssystemer de kommende fem årene, viser befolkningsundersøkelsen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

35 prosent er svært bekymret for et terrorangrep. Deretter følger flom med 28 prosent og en kapring eller skoleskyting med 27 prosent.

Kvinner mer bekymret

Kvinner er gjennomgående mer bekymret for at ulike hendelser skal inntreffe enn menn. Dette gjelder særlig terrorangrep, eller skolekapring -skyting. Menn mellom 40 og 59 år er gjennomgående mindre bekymret.

Fire av ti svarer at de er nokså eller godt forberedt på å klare seg i eget hjem i minst tre døgn dersom strøm, tele- og internett blir borte.

DSB ønsker at dette tallet skal være høyere.

Ukjent med tilfluktsrom

– Hvis flest mulig kan ta vare på seg og sine, så kan myndighetene prioritere de som trenger det mest, hvis noe uforutsett skulle skje, sier direktør Per K. Brekke i DSB.

Over halvparten av de spurte vet ikke hvor nærmeste tilfluktsrom er, eller om kommunen har et fast møtested for innbyggere ved større ulykker eller kriser.

Ipsos har gjennomført undersøkelsen på vegne av DSB. Den er gjennomført i uke 50 og 51 i 2019. 1.002 personer er intervjuet.

(©NTB)