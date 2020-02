Byrådslederen i Oslo vil ta vrakpanten fra de rike

innenriks

Målet er at både elbil og det grønne skiftet skal bli allemannseie, skriver Klassekampen.

– Vi foreslår å fjerne vrakpanten for alle med millioninntekt og bruke overskuddet dette gir, til å øke vrakpanten for dem som tjener minst, sier Johansen til avisen.

Han understreker at de ikke har finregnet på hvor inntektsgrensen bør gå, men han mener en betydelig økning i vrakpanten må til for å få lavinntektsfamilier til å bytte fossilbiler med elbiler. Panten må trolig flerdobles for at tiltaket skal ha effekt, anslår Johansen.

Vrakpant vedtas av Stortinget, og Johansen spiller nå inn forslaget til partiets stortingsrepresentanter.

Elbilforeningen på sin side håper forslaget blir vraket.

– Dette er et helt merkverdig forslag med tvilsom effekt, sier direktør Unni Berge for samfunnskontakt i Norsk Elbilforening.

Hun påpeker at rikfolk i liten grad kjører bilen til den er klar for vraking. De rike kjøper nye biler og selger dem brukt til folk med lavere inntekt.

– Folk med millioninntekter bruker sjelden vrakpanten, siden rike folk oftest befinner seg i nybilmarkedet. Nye biler vrakes sjelden, sier Berge.

