Dyreparken får ikke ta imot jervevalper som skal avlives

– Når alternativet er at de skal avlives, så er det jo litt merkelig at vi ikke får tillatelse, sier veterinær Rolf Arne Ølberg i dyreparken til NRK.

Parken har hatt jerver i mange år.

– Bakgrunnen for dette er et generelt regelverk som tilsier at vi ikke setter ville dyr i fangenskap, sier seksjonsleder Susanne Hanssen i Miljødirektoratet.

Direktoratet kan gi unntak fra regelverket, men mener det her ikke er grunnlag for dette. Parken har tidligere fått inn otere, gaupeunger og en elgkalv.

