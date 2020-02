Bergen kommune forsterker vaktholdet på hospitser etter dobbeltdrapet

innenriks

– Vi gir beskjed til hospitseierne om at vi går inn med forsterket vakthold fra kommunens side. Vi vil skape trygghet for beboerne. Det har ikke vært godt nok fram til nå, sier sosial- og boligbyråd Lubna Jaffery (Ap) til Bergens Tidende.

To private hospitser i Bergen tilbyr et midlertidig botilbud for personer med rusproblemer på oppdrag fra Bergen kommune. Det har vært nattevakter på hospitsene mellom klokken 23 og 7 og «sporadisk tilsyn» resten av døgnet, fram til nå, etter avtale med kommunen.

Bergen kommune tar nå over sikkerheten og setter samtidig inn vektere 24 timer i døgnet. Dette er det første konkrete tiltaket kommunen innfører etter dobbeltdrapssaken.

Sosialbyråden understreker samtidig at hun vil stenge hospitsene raskt.

En 29 år gammel kvinne og en 43 år gammel mann ble funnet drept under en presenning ved Osavatnet mandag 13. januar. Politiet hovedteori er at de to ble drept på hospitset i Møllendalsveien, før de ble fraktet bort i bil og dumpet ved Osavatnet.

