Regjeringen vurderer oppholdsforbud for gjengkriminelle i Oslo

innenriks

Et slikt forbud vil være et virkemiddel i kampen mot økende barne- og ungdomskriminalitet.

– Formålet er å gi politiet en mulighet til å kunne bortvise ungdom fra områder, slik at de kan forebygge og for eksempel hindre at det oppstår slåsskamper. Dette er et virkemiddel, ikke en løsning på hovedproblemene med barne- og ungdomskriminalitet, men det kan gjøre at man kan avverge at det oppstår en økning i konfliktnivået, sa statsminister Erna Solberg til VG på folkemøtet i Oslo torsdag kveld.

(©NTB)