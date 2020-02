Vinmonopolet får ikke ta over alkoholsalget på taxfree

innenriks

– Regjeringen har konkludert med at vi viderefører dagens politikk, sier helseminister Bent Høie (H) til Dagens Næringsliv.

Det skjer etter en juridisk vurdering utført av advokatfirmaet Schjødt på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet.

Advokatfirmaet utredet i 2019 om Vinmonopolet kan delta i en anbudskonkurranse og drive taxfreeutsalgene gjennom et datterselskap. Konklusjonen er at dette både vil true Vinmonopolet som alkoholpolitisk virkemiddel og finansieringen av de mindre flyplassene.

– Det er med andre ord både dårlig alkoholpolitikk og dårlig distriktspolitikk, sier Høie.

Taxfree-forslaget fra KrF ble et stridstema under regjeringsforhandlingene på Granavolden i 2019, og partiet fikk til slutt gjennomslag for å utrede spørsmålet.

(©NTB)