Høie forstår at folk reagerer på feilbehandlingssaker på Sørlandet sykehus

innenriks

Til NRK sier helseministeren at han opplever at helseforetaket Helse sør-øst og Sørlandet sykehus tar saken på største alvor, men at han forstår at folk reagerer.

– Sørlandet sykehus har en stor jobb med å rette opp igjen tilliten, og det opplever jeg at de nå gjør, sier Høie.

I en serie saker har NRK satt søkelyset på feiloperasjoner ved Sørlandet sykehus. I elleve år lot ledelsen den aktuelle legen operere på sykehuset i Flekkefjord uten å være ortoped, ifølge kanalen.

I fjor ble legen overført til sykehuset i Kristiansand, men også der har legen utført operasjoner utover sin utdanning, ifølge NRK.

Torsdag ble sykehusdirektøren innkalt til fylkeslegen for å orientere om situasjonen. Det skal gjennomføres en ekstern revisjon, og det blir oppfølging både fra Helsetilsynet og fylkeslegen.

(©NTB)