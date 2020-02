Kraftig vind og mye nedbør østafjells søndag

innenriks

Meteorologisk institutt har utstedt gult farevarsel flere steder på sør- og østlandet.

– Vinden kommer fra sør, så av erfaring blir det ikke like kraftige vindkast nord for Mjøsa. Men i høyden vil du merke det kjempegodt i dag, uansett hvor du er. Når det gjelder lavlandet er det stort sett snakk om Viken, Oslo, Telemark og Agder, sier vakthavende statsmeteorolog Kristian Gislefoss til NTB.

I Østfold vil det være utstedt gult farevarsel helt fram til 22 søndag kveld, mens vinden vil avta tidligere de andre stedene.

– I Fredrikstad vil vinden ta seg opp i timene mot lunsj og holde seg ut mot ettermiddagen. Den vil først minke i styrke etter klokka 21 i kveld, og vi vil se vindkast på 25–27 meter i sekundet, sier Gislefoss.

I Oslo søndag morgen blåser det mellom 7 og 8 meter i sekundet, men utover dagen vil snittvinden komme opp i 10–12 meter per sekund, noe som vil gi vindkast opp til 20 meter per sekund.

Nedbør i sør

Lenger sør vil det bli mye nedbør. Mens man i Oslo-området vil få 20–30 millimeter søndag, vil det enkelte steder lenger sør bli mellom 60 og 80 millimeter nedbør.

– I Kristiansand får man nok en 60–80 millimeter, fordi de ligger så langt ute på kysten. Beveger man seg noen mil lenger inn i landet, er tallet vesentlig høyere, ifølge Gislefoss.

Han legger til at sørlandshovedstaden vil få vindkast på opp til 25 meter i sekundet.

– I Arendal blir det litt det samme. Snittvinden vil ligge på rundt 15 meter i sekundet, så vindkastene kan komme opp i 20–25 meter i sekundet. Nedbørsmengden vil være mindre, nærmere 40–45 millimeter.

Veltede trær

De mulige konsekvensene av uværet er mange.

– Det som kan skje er at du kan risikere at det blir innstilte fergesamband. Det avgjør de selv. Vi skal heller ikke se bort ifra at et eller annet tre kan falle, og faller det feil, kan strømmen gå, sier Gislefoss.

Søndag morgen har det kommet inn flere meldinger om trær som har falt ut i veibanen, blant annet på E6 i Oppdal i Trøndelag og på E18 ved Sandefjord.

Lavtrykket Ciara

Årsaken til uværet er et lavtrykk ved Island.

– Det er et veldig kraftig lavtrykk ved Island som lager disse problemene. Det er faktisk det kraftigste lavtrykket til nå denne vinteren, sier Gislefoss.

Ifølge meteorologen hadde vi fått mer vind, om lavtrykket lå nærmere Norge.

– Men vi ligger på en måte midt i smørøyet når det kommer til nedbør. Dette lavtrykket påvirker hele Nord-Europa. Britene har til og med gitt det et navn, Ciara.

