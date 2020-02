Kvinne fikk fingeren bitt av i slagsmål i Oslo-moské

innenriks

Den fornærmede kvinnen er kjørt til legevakta, mens den mistenkte er pågrepet, siktet for kroppsskade.

Slagsmålet skjedde inne i moskeen, opplyser operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

– Vi fikk melding om at en kvinne blødde mye fra en hånd og hadde vært bevisstløs. Da vi kom til stedet, viste det seg at den ene parten hadde fått bitt av en finger, sier han.

– Fingeren er funnet og blir med fornærmede i ambulansen, legger han til.

Operasjonslederen forteller at det var kaotisk på stedet da politiet ankom, og at hendelsesforløpet og forholdet mellom de to foreløpig er uklart.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 17.34 søndag ettermiddag. Ved 18.20-tiden var politiet fremdeles ved moskeen for å avhøre vitner.

