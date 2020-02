innenriks

Flomtoppen er nådd noen steder på Sørlandet, mens den høyeste vannstanden i Kristiansand er ventet mellom klokka 17 og 18 mandag ettermiddag.

Bilder fra Fædrelandsvennen viser at Bystranda i sørlandsbyen ved 16.30-tiden var oversvømt av sjøvann og at vannet gikk over brygga i Øvrebyen i Mandal.

