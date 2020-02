58 personer testet for Wuhan-viruset i Norge

innenriks

Til sammen har Folkehelseinstituttet (FHI) analysert 58 prøver fra personer med mistanke om virussmitte. FHI vil av personvernhensyn ikke opplyse hvor i landet de negative prøvene er tatt.

Folkehelseinstituttet kommer med to ukentlige oppdateringer om testresultater i forbindelse med viruset.

Antallet døde i virusutbruddet i Kina har passert 1.000, opplyste kinesiske myndigheter tidligere tirsdag. Over 42.600 er smittet av det nye viruset.

Bare to liv har gått tapt utenfor Kina, men generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon (WHO) har kalt virusutbruddet en alvorlig trussel for også resten av verden.

