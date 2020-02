52 grunnstøtinger langs norskekysten i 2019

innenriks

– Det er ofte tilfeldigheter som avgjør om det blir et større utslipp når et fartøy grunnstøter, opplyser Kystverket.

De har de siste årene økt innsatsen innen forebyggende tiltak. Dette dreier seg blant annet om styrket overvåking og beredskap.

– Disse tiltakene bidrar til å avverge ulykker. Men hyppigere ekstremvær skaper nye ut­fordringer for både sjø­sikkerhet og oljevernberedskap, slås det fast.

Kystverket jobber blant annet for å avverge ulykker og forhindre at hendelser fører til akutt forurensing. Årlig mottar de mellom 1.000 og 1.400 varsler og meldinger om akutt for­u­rens­ning eller fare for dette. Trolig er det en del hendelser som aldri blir innrapportert, ifølge etaten.

Blant hendelsene Kystverkets miljøberedskapsvakt måtte håndtere i fjor, var brannen i den russiske tråleren Bukhta Naezdnik i Tromsø i september og cruiseskipet Viking Sky som fikk motorstans og kom i havsnød på Hustadvika mellom Kristiansund og Molde i mars.

(©NTB)