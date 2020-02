innenriks

Det bekrefter enhetsleder Gustav Øverli ved Helsevakta i Trondheim kommune overfor Adresseavisen.

– Det har vært innom en person som oppfyller kriteriene for prøvetaking med tanke på coronavirus-smitte. Det er tatt prøver av personen, og vi har isolert personen, sier han.

Hovedinngangen og venterommet var stengt fra rundt klokka 14.30 til 18.

Øverli opplyser videre at legevakta ønsker at folk som mistenker at de er smittet, ringer før de møter opp.

(©NTB)