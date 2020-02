Kvinne hardt skadd i påkjørsel i Flateby

innenriks

– Kvinnen skal ha gått langs veien og blitt påkjørt. Tilbakemelding fra stedet er at hun er hardt skadd og får behandling av helsevesenet. Luftambulansen er på vei til stedet, sier operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Politiet ble varslet i 15.40-tiden om at en fotgjenger var påkjørt langs fylkesvei 120. En halv time senere melder politiet at kvinnen er ved bevissthet, men betegnes som alvorlig skadd, og at både hun og barnet blir kjørt til Ullevål sykehus.

Politiet foretar avhør av fører og vitner på ulykkesstedet på fylkesveien mellom Flateby og Nordby. Veien er midlertidig stengt på stedet.

