Protesterte med sang og taler foran Y-blokka

Blant dem som deltok var Lars Lillo-Stenberg, Ravi, Elvira Nikolaisen, Stein Torleif Bjella & Kjartan Kristiansen, Brenn og Valentinerne. Tidligere kulturminister Åse Kleveland og tidligere miljøminister Ola Elvestuen stilte også opp.

Arrangørene håper regjeringen vil snu i saken, og viser til at det nytter å protestere. Bryggen i Bergen, Bakklandet i Trondheim, Kirkeristen i Oslo ble reddet i siste liten av demonstranter.

«Den elegante Y-blokka og det inviterende byrommet den skaper tilhører folket og fremtidige generasjoner. Bygningene er nok regjeringens eiendom, men minnene og den kollektive hukommelsen tilhører folket», heter det blant annet i en uttalelse fra arrangøren.

Går til søksmål

Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka går til søksmål mot staten for å stoppe rivingen av blokka i Regjeringskvartalet i Oslo. Blant deltakerne i støtteaksjonen er Norske arkitekters landsforbund, Fortidsminneforeningen og Oslo Arkitektforening, skriver NRK.

De sier at prosessen rundt rivingen er formet slik at ingen kan klage på den, noe de mener er udemokratisk. Derfor sier de at de ikke hadde noe annet valg enn å gå til søksmål.

Advokat Berit Reiss-Andersen sier målet med søksmålet er å få kjent rivningsvedtaket ugyldig.

– Dette gjør vi ved å fremheve plassens betydning som et punkt i byen som fikk en ny betydning gjennom 22. juli, sier Reiss-Andersen.

19. desember i fjor kunngjorde Kommunal- og moderniseringsdepartementet at vedtaket om å rive Y-blokka blir stående.

Picasso og Nesjar

Y-blokka sto ferdig i 1969 som en del av regjeringskvartalet. Den er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og omtales som et senmodernistisk hovedverk i Norge. Kunstnerne Carl Nesjar og Pablo Picasso står bak verkene «Fiskerne», som ses på veggen ut mot Akersgata, og «Måken» i vestibylen.

De to møttes i Cannes i 1957. Nesjar oppsøkte ham for å spørre om han ville bidra med litografier til Aktuell Kunst som ble satt i gang for at folk skulle få kunst til en billig penge.

Nesjar viste Picasso fotografiene av de første forsøkene med sandblåst naturbetong.

– Han så på dem et lite øyeblikk. Så spratt han opp som han hadde fått en synål i baken – en skulle ikke tro han var 76 år gammel – og føk ut på kjøkkenet der hushjelpen sto. Han gestikulerte og snakket høylytt om arkitektur og monumental kunst. Deretter bar det ut i hagen til gartneren som måtte se på fotografiene jeg hadde vist ham. Sånn startet samarbeidet, fortalte Nesjar da han ble intervjuet av NTB i 1992.

Picasso tegnet utkastene, sendte dem til Nesjar som tilpasset dem, plasserte dem ute i landskapet og sendte materialet tilbake til Picasso som godkjente med å sette «Oui» og signaturen sin på.

