Siv Jensen tar gjenvalg som Frp-leder

– Jeg kjenner på det med veldig stor glede, sier Jensen til Dagbladet.

Etter at Frp i januar forlot Solberg-regjeringen, ble det raskt spekulasjoner på om dette ville medføre endringer i partiledelsen. Den diskusjonen er nå trolig avblåst.

Jensen (50) overtok ledervervet i partiet etter Carl I. Hagen i 2006. Hun går dermed inn i sitt femtende år som Frp-leder, men sier at hun ikke har møtt motforestillinger fra partiorganisasjonen om å ta gjenvalg.

– Nei, jeg opplever veldig bred tilslutning, og at det samler partiet. Jeg både tror og håper at mange i partiet blir glade for denne beskjeden, sier Jensen.

I en undersøkelse i begynnelsen av februar svarte 51 prosent av Frp-velgerne at de vil ha Siv Jensen som partileder, mens 24 prosent sa de ønsket seg nestleder Sylvi Listhaug.

Også Frp-toppene Jon Georg Dale og Ketil Solvik-Olsen har vært lansert som mulige partilederkandidater.

