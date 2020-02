DSB: Innvandrere er mer utsatte for brann

innenriks

– Innvandrere er en utsatt gruppe når det kommer til brannfare, slår brannvesenet fast i en orientering sendt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Informasjonsleder Trine Sommerlade i Bergen brannvesen sier til Bergens Tidende at brannforebygging er blitt et fast punkt på læreplanen i introduksjonsprogrammet for flyktninger.

– Vi besøker også andre arenaer der vi treffer innvandrergrupper, blant annet Bergen moské som vi planlegger et besøk hos i løpet av våren, forteller hun.

Styreleder Badredinne Maizi i Bergen moské sier at det er bra at brannvesenet ønsker å ta opp denne saken i innvandrermiljøer. Ifølge ham er mange nyankomne innvandrere ikke vant med krav om brannøvelser, alarmer eller varslere i hver bolig.

– Det er mye å ta hensyn til, men også lett å venne seg til. Det handler om liv og død, sier han til BT.

Brannvesenet har gjort en intern evaluering av egen innsats i Ytrebygda-brannen. Det gikk åtte minutter og 51 sekunder fra utrykning til første brannbil var på stedet, over ett minutt raskere enn normal kjøretid. Alle fire ble hentet ut av huset på under tolv minutter.

