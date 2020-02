Enighet om møteplasser i Oslo indre øst

innenriks

Mandag signerte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) områdesatsingen for Oslo indre øst.

Ved å signere forplikter staten og kommunen seg til å jobbe langsiktig for å nå felles mål innenfor de tre områdene oppvekst og utdanning, sysselsetting og nærmiljø. ifølge en pressemelding.

– Sammen med staten skal vi skape gode nærmiljøer, sørge for at barn har en trygg oppvekst og sørge for at flere fullfører utdanning og kommer seg ut i arbeid, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Staten bidrar med nær 39 millioner kroner, og kommunen har bevilget 35 millioner kroner til områdesatsingen i Oslo indre øst i 2020.

