innenriks

Bjørnland mener det er krevende balansegang å kombinere reformgjennomføring, streng økonomisk styring og samtidig opprettholde tjenestetilbudet i et endret kriminalitetsbilde. Det opplyser hun i en pressemelding i forbindelse med at budsjettfordelingen til etaten er klar.

I år skal etaten ansette 174 nyutdannede fra Politihøgskolen for å nå målet om to politiansatte per 1.000 innbyggere i løpet av 2020.

Politidirektøren varsler effektiviseringstiltak, men opplyser at hun skal komme tilbake med hva det blir. Samtidig understreker hun at tallet på tjenestesteder skal opprettholdes.

(©NTB)