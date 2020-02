innenriks

Byrådspartiene Ap, MDG og SV og Rødt opplyser tirsdag at de har fått på plass en enighet om å forplikte seg til å søke å danne flertall for ordinære og reviderte budsjetter i bystyreperioden 2019–2023.

Partiene erklærer samtidig at de vil fortsette å samarbeide konstruktivt på områder der de har felles interesser.

– Jeg er glad for at denne enigheten gir en forutsigbarhet for byrådets styring, sier Frode Jacobsen, leder for Oslo Arbeiderparti.

