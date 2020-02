Dark Room-saken: To menn dømt til 16 og 19 års forvaring

innenriks

Dommene i de to ankesakene i Gulating lagmannsrett ble kjent onsdag.

Den 49 år gamle mannen som er dømt til 19 års forvaring, ble høsten 2018 dømt til 16 års fengsel for omfattende overgrep mot barn på Filippinene, i Romania og i et afrikansk land. De som har utført de fysiske overgrepene er barnas foreldre, nære omsorgspersoner og andre barn. I lagmannsretten ble dommen mot ham skjerpet.

Sommeren 2019 ble mannen som nå er dømt til 16 års forvaring, dømt til 16 års fengsel i Bergen tingrett.

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta sier i en pressemelding at dommene sender et viktig og sterkt signal til andre som begår nettovergrep og til potensielle overgripere, om at denne typen kriminalitet blir avdekket og etterforsket.

– Dommene viser også at barn har krav på det samme rettsvern og beskyttelse fra norske overgripere uansett hvor de befinner seg i verden, sier han.