Brann i Dombås kirke

Det opplyser Innlandet politidistrikt klokken 3.39.

– Brannmannskapene er i ferd med å slukke. Det har brent ved hovedinngangen, sier operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til NTB.

På Twitter skriver politidistriktet at mannskapene på stedet ikke har kontroll.

– Det er et spesielt bygg, og vi vet ikke helt hvor det brenner. Det er røykdykkere inne nå for å sjekke, forklarte von Obstfelder rundt klokken 4.

Han la da til at det «per nå ikke er noen fare for at kirken brenner ned».

Drøyt tjue minutter senere skriver politidistriktet at brannvesenet sliter med å få kontroll på brannen, at det kommer mye røyk fra spiret, og at det er mye vind på stedet.

Det er ifølge operasjonslederen for tidlig å si noe om årsaken.

– Vi vet ikke om det har begynt å brenne utvendig. Men om det er tilfelle, er det selvfølgelig mistenkelig, sier von Obstfelder.

Dombås kirke er en korskirke i mur fra 1939.

