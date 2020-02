Helsedirektoratet: Ikke spor av koronasmitte hos hjemvendte nordmenn

innenriks

Utenriksdepartementet opplyste fredag kveld at tre nordmenn hadde blitt hentet hjem fra virusrammede Wuhan i Kina.

– De blir testet på bakgrunn av at de har vært i dette utsatte området. Dette er for å forsikre seg om at de ikke har med seg smitte hjem, sa beredskapsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet til NTB fredag kveld.

Lørdag bekrefter Helsedirektoratet at resultatene testene klare, og at de ikke viser spor av koronasmitte.

Dermed er det så langt ikke bekreftede tilfeller av covid-19-viruset i Norge.

Wuhan er byen der det nye koronaviruset ble oppdaget i desember i fjor. Byen har over 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen.

På Fastlands-Kina var det inntil lørdag registrert over 76.000 smittede, hvorav 2.345 personer er døde. De fleste befant seg i Hubei-provinsen.

