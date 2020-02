Oslo Børs faller kraftig på grunn av virusfrykt

innenriks

Fallet i Oslo kommer etter en markant nedgang ved de fleste børsene i Asia.

Handelen der preges av nyheter om at koronaviruset covid-19 har spredt seg og flere er meldt døde.

– Verre før det blir bedre

I morgenrapporten for Norge framhever Nordea at situasjonen trolig blir verre før den kan bli bedre.

– Markedet priset inn et «V»-formet forløp, der korona kun ville gi en midlertidig effekt før veksten etter et kvartal skulle komme kraftig tilbake. Dette bildet ser ut til å stå for fall. Over helgen har antallet nye tilfeller utenfor Kina steget betydelig, blant annet i Sør-Korea, Italia og Iran. Det gir ny frykt i markedet for at effektene av Corona-viruset blir mer enn kun ett kvartal. Og trolig har markedet rett, heter det.

Så langt mandag er hydrogenselskapet Nel mest omsatt, og aksjen faller nesten 12 prosent. Selskapet har imidlertid styrket sin aksjeverdi med nesten 40 prosent så langt i år.

Minus for alle selskaper

Videre på omsetningslista følger Equinor (-4,0), DNB (-2,1), Yara International (-2,8), Mowi (-2,0), og Norsk Hydro (-5,7). Av alle selskapene på hovedindeksen er det ingen som har oppgang.

Ved de toneangivende børsene i Europa går det også bratt nedover. I London har FTSE 100-indeksen falt 3,1 prosent, mens CAC 40 i Paris og DAX 30 i Frankfurt har falt henholdsvis 3,5 og 3,7 prosent.

I Italia, som mandag kunne melde om nok et virusdødsfall, er det satt i verk en rekke tiltak for å hindre smitte. Ved børsen i Milano har FTSE MIB-indeksen falt hele 4,4 prosent.

