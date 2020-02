Helse-Norge må forberede seg på alvorlig epidemi

innenriks

– Mye er fortsatt ukjent om denne sykdommen. Vi planlegger derfor for et bredt spekter scenarioer for tiden fremover i Norge. Dersom veldig mange blir smittet, vil det bli mange som blir så syke at de trenger helsehjelp. Helsetjenesten og spesielt sykehusene kan da oppleve en ekstra stor belastning, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding tirsdag kveld.

Folkehelseinstituttet vurderer at risikoen for covid-19-spredning i Norge foreløpig er moderat, men ber helsetjenesten forberede seg på en alvorlig epidemi.

WHO: Verden er for dårlig rustet

Bekymringen er også stor i Verdens helseorganisasjon (WHO), som mener verdens land langt fra er godt nok rustet til å bekjempe og hindre spredning av viruset.

Bruce Aylward i WHO sier blant annet at alle land bør spørre seg selv om de raskt kan omgjøre hele sykehusavdelinger til covid-19-sentre, og om de har nok av respiratorer som kan holde kritisk syke pasienter i live.

Solberg: – Norge må være forberedt

Statsminister Erna Solberg (H) sier Norge må være forberedt som alle andre land når det gjelder risikoen for et utbrudd av covid-19, og at norsk helsevesen har jobbet godt over lengre tid for å forberede seg.

– Vi har alle visst at det kan komme sykdomstilfeller til Norge. Det betyr at det er viktig at man er oppdatert, sier Solberg til NTB.

En av strategiene mot epidemien handler om smittevern. Her er målet å utsette innenlands spredning av covid-19 så lenge som mulig. Reisende fra områder med spredning skal derfor ringe fastlegen eller legevakta dersom de får feber eller symptomer fra luftveiene de første 14 dagene etter hjemkomst, opplyser FHI.

Blodgiver-karantene

Ved Sykehuset Østfold gir Blodbanken nå karantene til blodgivere som har besøkt områder med vedvarende spredning av det nye koronaviruset, skriver Moss Avis.

Frykten for virussmitte påvirker også idretten verden over, der flere arrangementer er avlyst eller utsatt. Til helgen arrangeres VM i sprint og allround skøyter på Hamar, og her må både utøvere og støtteapparat testes for virussmitte, skriver NRK.

Færre enn én av hundre dør

Det nyoppdagede koronaviruset er påvist i nærmere 30 land, og i Europa er Italia det landet som er verst rammet. Her har elleve mennesker har så langt mistet livet, og tallet på virussmittede har steget til 322.

Viruset kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse.

De fleste smittede ser ut til å få mild sykdom, mens et mindretall får lungebetennelse med komplikasjoner, ifølge FHI. Eldre og personer med underliggende sykdom mest utsatt. Det ser ut til at færre enn 1 prosent av de smittede dør av sykdommen, mens 0,1 prosent dør av vanlig influensa.