Kraftige reaksjoner på at regjeringen stanser utsending av asylsøkere med lang oppholdstid

innenriks

– Monica Mæland og Høyre var helt klare på at regjeringen ikke skulle myke opp innvandringspolitikken etter at Frp gikk ut av regjering. Men det tok dessverre bare en drøy måned etter at vi forlot regjeringen før den første oppmykningen kom, sier Sylvi Listhaug (Frp).

Det kommer etter at regjeringen foreslo at utlendinger med lang oppholdstid i Norge kan få oppholdstillatelse. Rregjeringen har instruert utlendingsmyndighetene om å utsette tvangsretur i de aktuelle sakene. mens høringen pågår.

