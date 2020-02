Ferd kjøper NRKs hovedkvarter

innenriks

Avtalen sikrer NRK finansiering til å realisere et nytt hovedkontor. Ferd har ambisjoner om å skape en ny, inkluderende og skapende bydel som forener historien til NRK med kunnskapsmiljøene rundt, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Vi er glade, stolte og ydmyke overfor den oppgaven vi nå står overfor. Vi vil skape en bydel som forener NRKs historie, kunnskapsmiljøene ved Universitetet på Blindern og Oslos behov for å bli en grønnere, mer skapende og inkluderende by, sier styreleder Johan H. Andresen i Ferd.

Arbeidet med regulering av tomten vil foregå i takt med NRKs flytteplaner.

Et viktig skritt

For NRK er avtalen med Ferd et viktig skritt på veien mot et nytt hovedkontor i Oslo-området.

– De hadde det totalt sett beste tilbudet. Kontrakten med Ferd gir oss den tiden vi trenger for å finne den best mulige tomta for NRK og et godt økonomisk grunnlag for etablering av et nytt bygg, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Avtalen gir NRK en minimumspris på 3,75 milliarder kroner ved salg. Den endelige prisen er avhengig av hvilken regulering som blir vedtatt for området.

– NRK har en viktig beredskapsrolle og et samfunnsoppdrag som innebærer virksomhet døgnet rundt hele året. Derfor har det vært avgjørende for oss med en kontrakt som er fleksibel, og som garanterer at NRK til enhver tid har et operativt hovedkontor. Det har vi fått gjennom avtalen med Ferd, sier Eriksen.

Skynder seg langsomt

Det er ikke avklart hvor NRKs nye hovedkontor skal ligge. Ambisjonen er å finne og kjøpe en tomt i løpet av 2020.

– Vi håper å ha det klart i løpet av inneværende år, men det viktigste er at vi finner den aller beste tomta for NRK. Derfor skal vi skynde oss langsomt og vurdere alle aktuelle alternativer grundig før vi bestemmer oss, sier kringkastingssjefen.

Ferd er et familieeid investeringsselskap som investerer i et bredt spekter av norsk næringsliv. Ferd hadde en verdijustert egenkapital på 33 milliarder kroner ved utgangen av første halvår i fjor.

Ferd eies av Johan H. Andresen og hans døtre Katharina og Alexandra Andresen.