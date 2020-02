NHO om virusutbruddet: Viktig med dialog med ansatte

innenriks

– Her må bedriftene til enhver tid forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir. Noen bedrifter har valgt å be ansatte som har vært i områder hvor viruset er påvist, om å være hjemme. Her står selvfølgelig hver bedrift fritt til å finne de løsningene som passer. Men vi vil presisere at helsemyndighetene sitter på ekspertisen her, og det viktigste er å følge deres råd, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Hun peker på at det er forskjell i hvordan ulike bedrifter kan håndtere smittefaren.

– Det kan være grunn til å nevne at det er forskjell på en bedrift som kan legge til rette for hjemmekontor, versus en bedrift hvor fysisk tilstedeværelse er nødvendig, sier Melsom.

Equinor og Nordea er blant norske selskaper som har opplyst at ansatte som har vært på reise i land hardt rammet av covid-19-viruset, er bedt om å holde seg hjemme i 14 dager.

– Det er for øvrig viktig å tenke på at vi er i en spesiell situasjon. Det stiller krav både til arbeidsgiver og til arbeidstakerne. Min erfaring er at i slike situasjon er dialog viktig, mellom tillitsvalgte, arbeidsgivere og arbeidstakere, sier Melsom.

(©NTB)