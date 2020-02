74 millioner i støtte til elektriske busser i Oslo

innenriks

Støtten fra det statlige foretaket, som arbeider for omstilling til lavutslippssamfunnet, ble gjort kjent under et arrangement hos Unibuss på Alnabru i Oslo torsdag.

– Så langt er 10 prosent av de 1.200 bussene som kjører for Ruter, elektriske, og i løpet av 2028 skal alle bussene være utslippsfrie, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter.

Han tror pengene fra Enova sender et viktig signal til dem som tilbyr busstjenester.

– Det kan bidra til økt fart og en positiv spiral for elbussmarkedet, sier direktøren.

107 ladepunkter

Støtten går til infrastruktur for lading. I alt er det planlagt 107 ladepunkter. Dette inkluderer både saktelading og hurtiglading på Rosenholm bussdepot og hurtiglading på endestasjoner.

– Til sammen vil disse utslippsfrie bussene hvert år kjøre nesten 7 millioner kilometer og spare trafikken i hovedstaden for over 10.000 tonn CO2, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

– Utenkelig for ikke lenge siden

Totalt har Enova bidratt til innfasingen av rundt 470 elektriske busser for perioden 2019–2023.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) understreker at nullutslippsløsninger fortsatt er dyrere enn andre løsninger. Han mener derfor det er viktig at slike investeringer gjøres rimeligere gjennom Enova og at aktører som Ruter går foran.

– Det er ikke lenge siden elektriske busser gikk fra å være nesten utenkelig til å bli et normalt innslag i trafikken, sier Rotevatn.

