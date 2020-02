Nordmenn ringer ned legevakta av virusfrykt

innenriks

– Det er mye usikkerhet. Man leser om flere som blir syke, og viruset som dukker opp i andre land. Det gjør folk bekymret, sier Inger Marie Moksnes ved legevakten i Fredrikstad til TV 2.

Legevaktene i både Oslo og Bergen opplyser til Dagbladet at de har problemer med å besvare alle henvendelsene som kommer. De ber om at personer som bare har behov for generell informasjon, ikke belaster nummeret til legevakta eller nødnummeret.

Tidligere fredag opprettet Helsedirektoratet en egen informasjonstelefon (81555015) for å avlaste den medisinske nødtelefonen og andre deler av helsetjenesten.

– Torsdag opplevde medisinsk nødtelefon 113 så stor pågang med spørsmål om korona at folk med alvorlige sykdommer ikke kom gjennom. Derfor har vi opprettet denne informasjonstelefonen, sier Johan Torgersen i Helsedirektoratet.

Seks nordmenn virussmittet

Også norske forsikringsselskap melder om telefonstorm fra bekymrede forsikringskunder. Gjensidige opplyser til NTB at de har mottatt over 1.000 virusrelaterte henvendelser den siste uka fra kunder som lurer på hva de skal gjøre med ferieturer til utlandet i påsken og til sommeren, og om de har rett til å få pengene igjen om de blir sittende i karantene.

Til sammen har seks nordmenn fått påvist smitte, fem av dem befinner seg i Norge. Det dreier seg om én person i Bergen, to i Oslo, én i Bærum, én i Tromsø og én i Firenze i Italia.

Personen i Bergen som ble bekreftet smittet fredag, har hatt moderat sykdomsutslag, opplyser Bergen kommune.

Fredag var fortsatt ikke registrert smitte fra person til person i Norge, opplyste Folkehelseinstituttet til NTB. Alle de fem smittede har pådratt seg viruset i utlandet.

– Vi blir ikke overrasket om vi får flere tilfeller som er importert fra andre land, men per nå er det ingenting som tyder på at vi har vedvarende spredning ute i samfunnet i Norge, sier seksjonsleder Hanne-Merete Eriksen-Volle ved Folkehelseinstituttet til NTB.

Samtidig sitter trolig over 100 nordmenn i hjemmekarantene over hele landet mens de venter på svar på prøveresultater.

Regjeringen med virusgrep

Norske dagligvarekjeder forbereder seg på at bekymrede kunder i dagene og ukene framover kan komme til å hamstre varer. Norgesgruppen, Coop og Rema har alle innført tiltak for å hindre smitte og for å møte økt etterspørsel i butikkene, skriver Dagens Næringsliv.

– Slik situasjonen er nå, finnes det ingen grunn til å frykte hamstring. Hvis ting endrer seg, vil vi kunne håndtere det også, sier Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen.

Regjeringen tar også situasjonen alvorlig. I statsråd fredag ble det vedtatt en forskrift som skal hindre private forhandlere i å selge medisinsk beskyttelsesutstyr, som Norge kan få behov for, til utlandet.

Forskriften gjelder alt fra munnbind til vernedrakter og annet aktuelt medisinsk utstyr.

Helseminister Bent Høie (H) har også bedt Stortinget om å få orientere om korona-situasjonen, men det er ikke kjent når dette skal skje.

Rammer norsk næringsliv

Virusfrykt påvirker også næringslivet kraftig. Også fredag åpnet børsen ned, men den justerte seg i løpet av dagen. Oljeprisen er også rammet av viruset.

Konserndirektør Al Cook i Equinor mener det nye koronaviruset påvirker olje- og energiselskapet i langt større grad enn handelskrig og brexit.

– Situasjonen har ført til lavere etterspørsel etter energi, hovedsakelig fordi færre kinesere reiser med bil, tog og fly. Dermed har prisene for olje og gass falt ytterligere, sier Cook til Stavanger Aftenblad.

Bedriften Hapro Electronics på Hadeland har sendt ut permitteringsvarsel til 240 ansatte på grunn av at leverandørfabrikker i Kina er rammet av viruset og følgelig har redusert produksjonskapasitet.

Virksomheten er langt fra den eneste norske bedriften som påvirkes negativt av viruset. Eksporten av laks er redusert med 90 prosent hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge Dagens Næringsliv.

