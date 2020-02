innenriks

– Det går spor inn i skredet, men også ut, sier operasjonsleder John Bratland i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Han forteller at luftambulanse er rekvirert for å få bedre oversikt over rasområdet. Politi og redningspersonell befinner seg foreløpig ved foten av fjellet i påvente av luftambulansen, opplyser Bratland.

Politiet fikk melding om hendelsen i 13.30-tiden. Dyrdalstind ligger i Stordal.

