innenriks

Synnøve Farstad, direktør for HR og kommunikasjon i Norsk Helsenett, skriver i en epost til NTB mandag kveld at tjenesten fungerer som normalt og at de beklager problemene feilen har medført.

Tidligere mandag var det ikke mulig verken å sende eller motta resepter. Alle brukere av tjenesten var berørt.

Norsk Helsenett er et statlig foretak, eid av Helse- og omsorgsdepartementet.

