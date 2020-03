Helsedirektoratet om koronasituasjonen: – Vi er fremdeles i en tidlig fase

innenriks

Hittil er 19 personer smittet av koronaviruset her i landet – tolv på Østlandet, seks i Bergen og én i Tromsø. Alle smittetilfellene kan knyttes til smitte i utlandet, så langt Helsedirektoratet har kjennskap til. De smittede holdes i hjemmekarantene og følges opp av helsetjenesten lokalt.

– Det er fremdeles mulig å sette inn tiltak for å begrense spredningen, og det er viktig, sier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Han synes det er vanskelig å svare på om virussykdommen sprer seg raskere i kaldere klima her i nord.

– Men vi legger merke til at vi har hatt noen dager nå med større smittespredning enn enkelte andre land. Det kan jo også skyldes at enkelte som har kommet hjem, har vært veldig aktive og i kontakt med mange, sier han.

Skifest i Kollen kan bli avlyst

I flere europeiske land er arrangementer over en viss kapasitetsgrense blitt avlyst. I Frankrike er alle arrangementer med over 5.000 mennesker avlyst for å forsøke å begrense spredningen.

Til helgen arrangeres skifesten Kollen i Oslo, som årlig tiltrekker seg tusenvis av mennesker. Onsdag er det sprintverdenscup i langrenn på Konnerud i Drammen. Det blir nå vurdert om arrangementene skal gå som planlagt eller ikke.

– I øyeblikket har vi vurderinger av store arrangementer i alminnelighet, men det er ikke fattet noen avgjørelse ennå, sier Lie.

Nærkontakt med folk

Søndag ble det innført nye karanteneregler for alle ansatte i helse- og omsorgssektoren. Ansatte som har vært i områder med vedvarende spredning, må holde seg hjemme fra jobb i 14 dager.

Lie sier det vurderes om andre sektorer også kan bli omfattet. Det er snakk om sektorer med ansatte som har nærkontakt med mange mennesker, for eksempel ansatte på skoler eller skrankebetjening på flyplasser og andre steder. Men slike tiltak må vurderes nøye, understreker Lie.

– Nettopp fordi det er så drastiske tiltak, må vi vurdere risikoen opp mot gevinsten. Det går også an å innføre tiltak som at kommunikasjonen må foregå på større avstand eller bruk av beskyttelsesutstyr, sier han.

Nærkontakt innebærer ifølge Lie at man kommer én meter eller tettere på hverandre. Da kan man bli utsatt for dråpesmitte.

Ingen meldeordning for helsepersonell

Helsedirektoratet har ikke tall på hvor mange i helse- og omsorgssektoren som per i dag er i karantene. Ved Ullevål sykehus er det snakk om 90 ansatte ved den berørte øyeavdelingen.

Lie sier det ikke finnes noen meldeordning for å håndtere dette slik at helsemyndighetene sentralt skal få oversikt over hvordan helsevesenet er berørt av at ansatte må være hjemme.

– Vi har ukentlig kontakt med de regionale helseforetakene som rapporterer inn, og med fylkesmennene som er i vår beredskapslinje ut til kommunesektoren, sier fagdirektøren.

– Vi får tilbakemelding fra dem. De har i oppgave å se til at tjenestene går som de skal, sier han.

Sporer opp pasienter ved Ullevål

Mange selskaper har allerede innført karanteneregler for sine ansatte, og det er innført en rekke tiltak. Blant annet har blodbankene innført fire ukers karantene for blodgivere som har mistenkt eller bekreftet smitte.

Det er nå på det rene at 23 ansatte og 16 pasienter ved Oslo universitetssykehus som er blitt testet for viruset, ikke har fått påvist smitte. Pasientene ble testet etter å ha vært innom øyeavdelingen i forrige uke, der en lege ble smittet da vedkommende var på ferie i Nord-Italia.

Det er fremdeles flere som blir testet, men det konkrete antallet er ikke kjent, opplyser sykehuset.

Gjennom helgen har sykehuset, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, sporet opp alle pasientene som var innom den berørte seksjonen på øyeavdelingen i løpet av forrige uke.

