Vil gi barn bedre svar på spørsmål om viruset

I den tre minutter lange videoen stiller 13-åringen Hermine spørsmål til en lege i Helsedirektoratet. Filmen er laget i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.

– Hvis det er sånn at koronaviruset ikke er så veldig farlig, hvorfor dør så mange av det da? spør Hermine, og får som svar at risikoen er veldig liten for barn og unge, og at grunnen til at mange dør, er at veldig mange blir smittet.

– Dette er folkeopplysning til barn og unge, men vi oppfordrer også voksne til å se filmen. Sammen med barna kan vi lære om viruset og hvordan vi skal hindre at koronasmitten sprer seg, kommenterer kommunikasjonsdirektør Trine Melgård i Helsedirektoratet.

På sine egne nettsider byr også Helsedirektoratet på tips om hvordan voksne kan svare på spørsmål fra barna. For barn under 7 år har de laget en egen bolk der de blant annet råder voksne til å utsette å snakke om viruset hvis ikke barnet ser ut til å være opptatt av det.

– Husk at særlig mindre barn «fyller ut» med fantasien når det er ting de ikke forstår, skriver Helsedirektoratet, og følger opp med enkle fakta om smitte og behandling.

