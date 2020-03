Regjeringen og Frp enige om ny lov for tros- og livssynssamfunn

innenriks

Et av punktene det har vært mest debatt om, er vært hvor man skal sette grensen for at et trossamfunn skal få statsstøtte. Minstekravet settes til 50 medlemmer, noe som er i tråd med hva regjeringen gikk inn for. Arbeiderpartiet så for seg at grensen skulle settes et sted mellom 200 og 500 medlemmer.

Avtalen kom i havn etter intense forhandlinger mellom regjeringspartiene og Frp, skriver Aftenposten.

Som motytelse for å støtte forslaget til finansieringsmodell, fikk Frp gjennomslag for at regjeringen skal utarbeide tre lovforslag som vil berøre muslimske trossamfunn, ifølge avisen.

Det omfatter forbud mot faste etter-skoletilbud med overnatting over lengre tid. Trossamfunn skal også opplyse om overnattingstilbud i sin årlige virksomhetsrapport. Videre kan trossamfunn miste tilskudd dersom det mottar bidrag fra stater som ikke respekterer religionsfrihet.

Tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier tros- og livssynssamfunn nå er sikret forutsigbare rammer og økonomiske rammebetingelser.

– Dette er godt nytt for Den norske kirke og tros- og livssynssamfunn, og er et viktig steg for å sikre et livssynsåpent samfunn, sier Ropstad.

Trossamfunnsloven bekrefter også at Den norske kirke fortsatt skal ha en særlig stilling i det norske samfunnet.

– Arbeidet som nå er gjort er det siste steget for å skille stat og kirke, hvor kirken nå gis større handlefrihet. Det er prinsipielt viktig, sier Ropstad.

