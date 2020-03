Sterk økning i tallet på koronasmittede – smitte påvist hos nye 23 personer

innenriks

Ingen av dem som er smittet, er alvorlig syke eller innlagt på sykehus, opplyser FHI. Personene er hjemmeisolert og følges opp av lokalt helsevesen.

Tirsdag var det bekreftet 33 smittede i Norge. Tallet på bekreftede smittetilfeller det siste døgnet har dermed økt med 23, noe som er det høyeste antallet nye smittede på én dag siden det ble påvist koronasmitte i Norge første gang 26. februar.

– Vi ser at vi i Norge har flere positive tester enn andre land i Norden. Vi tenker at dette gjenspeiler at vi i Norge nå tester mange, og at svært mange av disse har kommet hjem fra Nord-Italia i de norske vinterferieukene, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI i en pressemelding.

Venter ny fase

Blant de nye smittetilfellene onsdag var det tidligere på dagen rapportert at sju av dem er fra Oslo, seks fra Drammen, mens det er ett nytt smittetilfelle i Trondheim, Haugesund og i Klepp kommune.

Helsemyndighetene venter at smittespredningen kan gå over i en ny fase, der man får smittespredning i Norge uten at man klarer å knytte alle smittede til et kjent utbruddsområde.

Folkehelseinstituttet opplyser at det i en slik fase kan bli aktuelt med nye og mer inngripende tiltak for å hindre ytterligere smittespredning.

– Situasjon under utvikling

– Vi får mange spørsmål om helsemyndighetenes håndtering av koronautbruddet. Dette er en situasjon under utvikling, og rådene våre er under fortløpende vurdering i takt med kunnskap om situasjonen og utviklingen i andre land, sier Vold.

Av det totale antallet smittede har 17 tilhørighet i Vestland fylke, 11 tilhørighet i Oslo, ni tilhørighet i Viken, mens tre er fra Rogaland, to fra Troms og Finnmark og én er fra Trøndelag. FHI går ikke ut med geografisk tilhørighet til ti av tilfellene av personvernhensyn.