Riksvei 3 stengt etter at vogntog med salpetersyre frontkolliderte i Hedmark

innenriks

Politiet fikk meldingen klokka 22.42 onsdag kveld om at to vogntog hadde frontkollidert på riksvei 3 om lag to mil nord for Koppang i Østerdalen. Seks timer senere er veien ennå stengt. Politiet opplyser til at NTB at det er store mengder gods, blant annet salpetersyre fra det ene vogntoget, som skaper problemer, og at brannvesenet arbeider med å sikre lasten og sølet.

Det var to førere involvert i ulykken. Den ene kom seg ut av vogntoget selv, mens den andre føreren satt fastklemt i, men var ved bevissthet. Politiet meldte klokka 23.48 at han var frigjort.

– Han er innlagt ved Hamar sykehus, men vi kjenner ikke til skadeomfanget, sier operasjonsleder Per Solberg til NTB.

Det er for tidlig å si noe om ulykkesårsak, men det er vinterføre i Østerdalen, opplyser politiet.

Det er uvisst når riksvei 3 kan åpnes. Det er omkjøring via fylkesvei 30 Koppang-Hanestad for personbiler. På grunn av vanskelige kjøreforhold i området må tyngre kjøretøy vente eller kjøre via E6.

