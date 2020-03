113 med påvist koronasmitte i Norge

innenriks

Fortsatt er ingen av dem som er smittet, alvorlig syke eller innlagt på sykehus. Personene er hjemmeisolert og følges opp av lokalt helsevesen.

De aller fleste personene er enten smittet i utlandet – nærmere bestemt 87 personer – eller ved nærkontakt. Til sammen er 79 smittet i forbindelse med reise til Italia, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi arbeider for at epidemien skal utvikle seg langsomt, slik at færrest mulig blir alvorlig syke. Det at hver enkelt av oss er nøye med hånd- og hostehygiene, vil bidra til langsom utvikling av epidemien og forebygge alvorlig sykdom og dødsfall blant dem som er mest utsatt, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Hun understreker at smittespredningen snart kan gå over i en fase hvor en ikke klarer å knytte alle de smittede til et kjent utbruddsområde.

I tillegg til de hygienetiltakene hver og en gjør, vil kommuner og helseinstitusjoner sette inn ulike smitteverntiltak etter diskusjon med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.