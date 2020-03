Russetreff i Bergen avlyses

innenriks

– Vi gjør dette for å begrense og forsinke mulig spredning av koronasmitte i bysamfunnet. Beslutningen er gjort ut fra en helsefaglig helhetsvurdering og ut fra bekymringsmeldinger vi har fått gjennom dagen, sier kommunaldirektør Robert Rastad.

Han beklager at avlysningen kommer så sent. Kommunen har varslet arrangørene, Vestland fylkeskommune og politiet om avlysningen.

Andre større nært forestående arrangementer kan også bli stengt. Kommunen jobber nå for å få på plass tydelige retningslinjer for å gi arrangører best mulig forutsigbarhet.

(©NTB)