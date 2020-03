En person omkom ved Hallingskarvet

innenriks

Det var fire polske turister som var værfaste på Hallingskarvet ved Geilo i Hol kommune. Skituristene skulle gå til Lordehytta lørdag, men klarte ikke å komme fram på grunn av dårlig vær. De overnattet derfor i telt, men den mest erfarne av dem forlot de andre sent lørdag kveld for å forsøke å ta seg fram til hytta.

Politiet og redningssentralen fikk melding om hendelsen søndag morgen via turistenes familie i Polen, og det ble satt i gang en leteaksjon, skriver Hallingdølen. I tillegg til politiet deltok frivillige fra Røde Kors og Norske Redningshunder.

Det var kuling og null sikt i området. Ettersom været var så dårlig, kunne ikke letemannskapene fly inn med helikopter, men måtte ta seg inn på snøscooter.

– Da mannskapene kom opp til Lordehytta, gikk aksjonen greit. De kjørte på GPS. De tre i teltet ble funnet mindre enn 100 meter fra Lordehytta, opplyser operasjonsleder André Kråkenes i Sørøst politidistrikt til avisen.

– De tre som lå værfast i telt, hadde klær, mat og vann til å klare seg. De fikk beskjed om å ligge i ro til letemannskapene fant dem. Det som bekymret oss, var den fjerde personen som var savnet, sier operasjonslederen.

Kort tid etter at letemannskapene lokaliserte teltet, fant de også den savnede fjerdemannen like ved Lordehytta. Det ble startet livreddende tiltak, men etter en halvtimes tid ble det bekreftet at personen hadde omkommet.

