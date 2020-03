Forsvarsministeren avlyser besøk etter mulig koronaeksponering

innenriks

– Det er en uavklart situasjon, og inntil mer informasjon foreligger, så gjør statsråden og Forsvarsdepartementet forebyggende tiltak for å forhindre eventuell videresmitte, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

Ifølge TV 2 bekrefter kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet at Frank Bakke-Jensen er i karantene.

Forsvarsdepartementets pressevakt Birgitte Frisch vil overfor NTB ikke si om Bakke-Jensen er satt i karantene, eller om han er testet for koronasmitte.

– Vi vil ikke komme med noen ytterligere kommentarer om den mulige koronaeksponeringen før situasjonen er mer avklart, sier Frisch.

Statsminister Erna Solberg sier til TV 2 at karantenen baserer seg på at Bakke-Jensen har vært i kontakt med en person som testes for viruset.

– Jeg forstår at det er en person han har vært på samme arrangement som i slutten av forrige uke. Personen er under testing. Forsvarsministeren holder seg i ro fram til resultatene fra denne personen er klar, sier Solberg.

Hun sier at Bakke-Jensen har deltatt på en regjeringskonferanse med andre regjeringsmedlemmer, og at det nå vurderes hvor tett kontakt han har hatt med de andre statsrådene.

Ifølge Aftenposten ble et planlagt foredrag Bakke-Jensen skulle holde på Universitetet i Oslo tirsdag, avlyst.