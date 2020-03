Hovedindeksen stiger på Oslo Børs

innenriks

Ved børsslutt mandag var indeksen ned 8,1 prosent. Et så kraftig fall har ikke Oslo Børs opplevd siden høsten 2008, under finanskrisen.

Handelen mandag ble sterkt preget av frykt for koronaviruset og et kraftig fall i oljeprisen som følge av at Saudi-Arabia har innledet priskrig på olje.

Oljeprisen opp

Også oljeprisen stiger etter mandagens kollaps. Et fat nordsjøolje ble tirsdag morgen omsatt for om lag 37 dollar, en oppgang på rundt 8 prosent, melder Reuters. Også prisen på amerikansk lettolje stiger.

Oljeselskapet Aker BP var blant selskapene som falt kraftig mandag. Etter om lag et kvarters handel tirsdag var aksjen opp 3,5 prosent. Også Equinor og DNB falt kraftig mandag, men også disse selskapene var opp tirsdag.

Vurderer krisetiltak

– En mulig forklaring på oppgangen i renter og aksjer i dag, annet enn en korreksjon etter kraftige fall i går, er at myndighetene i vestlige land nå ser ut til å møte utfordringene fra virusutbruddet med økte finanspolitiske stimulanser, skriver Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets tirsdag.

Regjeringen varslet mandag at de vurderer å sette inn økonomiske krisetiltak. Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) holder tirsdag en pressekonferanse der de vil redegjøre for situasjonen.

– Vi vurderer nå hvilke økonomiske tiltak som kan være målrettet, og i hvilket tempo disse eventuelt skal innfases, sa Sanner.

Faren ikke over

Det skjedde etter at blant annet NHO og Norsk Industri uttrykte bekymring etter mandagens børsfall.

Direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri frykter at viruskrisen kan føre til flere permitteringer, oppsigelser og økende arbeidsløshet, mens NHOs sjeføkonom Øystein Dørum frykter at 2020 kan bli et tapt år for verdensøkonomien.

Også USAs president Donald Trump varslet krisehjelp. I en tale mandag sa presidenten at han vil foreslå en stor og «veldig dramatisk» økonomisk støttepakke, som muligens inkluderer kutt i inntektsskatten.

Gjerde i DNB Markets påpeker imidlertid at det er for tidlig å trekke et lettelsens sukk helt ennå.

– At børsene stiger litt etter en dag med så kraftige fall er ikke uvanlig, og det er nok litt for tidlig å rope «faren over» helt ennå, skriver hun.

Europeiske børser stiger

Også de europeiske børsene stiger fra start tirsdag. Både i Paris, London og Frankfurt er oppgangen over 1 prosent.

I Frankfurt falt DAX-indeksen over 6 prosent mandag. Det samme gjorde FTSE-indeksen i London. CAC 40-indeksen i Paris falt 7 prosent mandag, og i Milano var mandagens fall på mer enn 11 prosent.

Også i Asia stiger børsene. Både i Tokyo, Hongkong, Singapore, Sydney og Shanghai var det oppgang tirsdag.

Mandagen har fått tilnavnet «Black Monday», og dagen har allerede fått sin egen side på Wikipedia, hvor hendelsen betegnes som et globalt børskrakk. Også 19. oktober 1987 betegnes som «Black Monday», da verdens børser falt dramatisk.