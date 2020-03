Koronaviruset kan skape forviklinger for lønnsoppgjøret

innenriks

Tirsdag ettermiddag møttes partene til høytidelig kravoverlevering på Thon Hotel Opera i Oslo.

Det markerer starten på et maraton av forhandlinger i vårens hovedoppgjør, der industrien tradisjonen tro er først ut og skal sette standarden for de påfølgende oppgjørene.

Men i år skjer forhandlingene under eksepsjonelle omstendigheter, med et koronavirus som når stadig flere nordmenn.

Plan B

Enn så lenge er alle friske i forhandlingsdelegasjonene, forsikrer Fellesforbundets leder Jørn Eggum. Men havner sentrale forhandlere i karantene, kan partene bli tvunget til å utsette prosessen.

– Dette er ikke noe du driver med på Skype, det er iallfall helt sikkert, sier Eggum til NTB.

Ifølge ham er partene nødt til å sette seg ned for å diskutere en plan B i tilfelle viruset rammer.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri er enig. Ifølge ham vil det rett og slett bli umulig å fullføre hvis de sentrale forhandlerne uteblir.

– Vi kommer til å gjennomføre lønnsforhandlinger så lenge delegasjonene er såpass intakte at det er forsvarlig, sier han.

Krever reallønnsvekst

Fellesforbundets krav forut for forhandlingene har vært økt reallønn for alle, og Eggum har i signalisert at han vil kreve en ramme på over 3 prosent. Kravet om reallønnsvekst støttes også av YS-forbundet Parat, som deltar i forhandlingene ved siden av LO-storebror Fellesforbundet.

Men koronaviruset har også skapt usikkerhet om de økonomiske utsiktene, og Lier-Hansen har for sin del sagt at rammen i dagens situasjon må ligge «langt ned på 2-tallet» for å være akseptabel.

Forhandlingene pågår i første omgang til 17. mars.

Er det ingen enighet innen den tid, kan det bli mekling fram til 31. mars, med 1. april som starttidspunkt for en eventuell streik.

