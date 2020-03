To personer druknet i februar

innenriks

To av ulykkene skjedde i februar og tre i januar. Det er langt færre enn på samme tid i fjor, da elleve personer druknet i årets to første måneder, fremgår det av Redningsselskapets drukningsstatistikk.

De to drukningene i februar skjedde i Vestland og i Troms og Finnmark fylke.

– Vi har et håp om at nedgangen i antall drukningsulykker vil fortsette utover året. Vi oppfordrer alle til å være forsiktige rundt vann og ta gode risikovurderinger enten de er i båt, på isen eller på tur langs åpent vann, sier Tanja Krangnes, leder for fagområdet drukning i Redningsselskapet.

