Byrådsleder i Oslo: – På tide med drastiske tiltak

Blant annet vil arrangementer med mer enn 500 deltakere, både utendørs og innendørs, bli forbudt.

– Vi står i en veldig alvorlig situasjon. Vi må alle gjøre det som står i vår makt for å begrense smitten. Det er på tide med drastiske tiltak, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da byrådet presenterte de skjerpede tiltakene på en pressekonferanse onsdag.

Hever beredskapen

Beredskapsnivået i hovedstaden ble onsdag hevet til nivå 3. Det betyr blant annet at kommunen oppretter en sentral kriseledelse for å håndtere spredningen av koronaviruset

Blant tiltakene er:

* Forbud mot arrangementer med mer enn 500 deltakere. Arrangører av arrangementer med mer enn 100 deltakere må søke Oslo kommune om godkjenning.

* Alle offentlige steder og arrangementer må legge til rette for at folk kan holde en meters avstand til andre i lokalet.

* Alle som er i karantene, pålegges å forholde seg til gjeldende karanteneregler. Alle må legge til rette for å kunne være i karantene i egen bolig.

* Restriksjoner på besøk til personer i sykehus, eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger med sårbare grupper.

* Oslo rådhus stenges for turister og arrangementer.

– Mange vil oppleve skuffelse

– Grepene vil ha stor betydning. De griper inn i folks liv og har stor betydning for næringslivet. Jeg har stor forståelse for at mange vil oppleve skuffelse, sier byrådslederen.

Dagens tiltak kommer på toppen av en rekke tiltak som er innført de siste ukene

– Dette vil sette vårt velferdssamfunn på prøve. Men Norge er kjent for sin dugnadsånd, og den trenger vi nå. Hver enkelt av oss må ta sin del av ansvaret, sier Johansen, som kommer med en sterk oppfordring til Oslos borgere:

– Ikke ring legevakta hvis du ikke har behov for hjelp.

Foreløpig blir barnehager og skoler holdt åpne.

– Vi følger rådene fra helsemyndighetene som mener konsekvensene av å stenge barnehager og skoler vil være for store. Men situasjonen kan raskt endre seg, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen.

Samtidig ble det onsdag kjent at Nyskolen i Oslo holder strengt de neste to ukene på grunn av fare for koronasmitte.

17. mai-feiring kan ryke

Johansen varsler samtidig at enda kraftigere tiltak kan komme de neste dagene.

– Vi må være realistiske når det gjelder trusselen vi står overfor. Alt tyder på at vi må forberede oss på en krevende situasjon over tid, sier han.

Fortsetter eskaleringen av smittesituasjonen, kan årets tradisjonelle 17. mai-tog gjennom hovedstaden ryke. Men dette er det ikke tatt noen beslutning på ennå, understreker Johansen.

– Men dette er noe som vil være naturlig å ta opp med statlige myndigheter, sier han.